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Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан

11:32 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Касым-Жомарат Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан. Новый президент республики также заявил, что необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Нурсултана Назарбаева.

Токаев наградил Назарбаева высшими знаками отличия страны — званиями Народный герой и Герой труда. Токаев предложил предоставить Назарбаеву статус почётного сенатора и  подчеркнул, что портреты первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих.  Говорит Москва

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