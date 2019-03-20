Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
11:32 20.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Касым-Жомарат Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан. Новый президент республики также заявил, что необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Нурсултана Назарбаева.
Токаев наградил Назарбаева высшими знаками отличия страны — званиями Народный герой и Герой труда. Токаев предложил предоставить Назарбаеву статус почётного сенатора и подчеркнул, что портреты первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих. Говорит Москва
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