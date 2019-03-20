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Путин принял отставку Алексея Орлова и назначил врио главы Калмыкии спортсмена Бату Хасикова

12:20 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича", - сказал он.

38-летний Хасиков - кикбоксер, многократный чемпион мира. Он также занимался общественной деятельностью, работал советником руководителя Росмолодежи.

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