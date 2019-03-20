Все московские роддома оснащены самым современным оборудованием

13:14

Уровень медицинского оснащения столичных роддомов и услуг, которые там получают пациентки соответствует показателям ведущих стран мира, заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Как отметил чиновник, за несколько лет удалось оснастить роддома новейшей техникой, в частности кардиомониторами, наркозно-дыхательной аппаратурой, ультразвуковыми аппаратами, новыми операционными столами. Все это позволило в 2 раза увеличить показатели выживаемости детей с низкой массой тела. Сейчас в Москве выживают более 92% недоношенных новорожденных.Кроме того, в столице у горожан стало больше возможностей лечения бесплодия. Горожане могут использовать для этого полисы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных в мегаполисе процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) увеличилось в 3,2 раза и достигло примерно 4100. Также стало больше клиник, которые проводят подобные процедуры - сейчас их уже 35 медицинских организаций.