Все московские роддома оснащены самым современным оборудованием
13:14 20.03.2019
Уровень медицинского оснащения столичных роддомов и услуг, которые там получают пациентки соответствует показателям ведущих стран мира, заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Как отметил чиновник, за несколько лет удалось оснастить роддома новейшей техникой, в частности кардиомониторами, наркозно-дыхательной аппаратурой, ультразвуковыми аппаратами, новыми операционными столами. Все это позволило в 2 раза увеличить показатели выживаемости детей с низкой массой тела. Сейчас в Москве выживают более 92% недоношенных новорожденных.
Кроме того, в столице у горожан стало больше возможностей лечения бесплодия. Горожане могут использовать для этого полисы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных в мегаполисе процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) увеличилось в 3,2 раза и достигло примерно 4100. Также стало больше клиник, которые проводят подобные процедуры - сейчас их уже 35 медицинских организаций.
НОВОСТИ
- 13:20 20.03.2019
- Премьер-министр Австралии счел "оскорбительным и безрассудным" заявление Эрдогана в адрес австралийцев
- 13:05 20.03.2019
- Путин призвал повышать доходы крымчан
- 13:00 20.03.2019
- Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу
- 12:32 20.03.2019
- Истребителям НАТО в Исландии пришлось "побеспокоиться" из-за российских самолетов
- 12:20 20.03.2019
- Путин принял отставку Алексея Орлова и назначил врио главы Калмыкии спортсмена Бату Хасикова
- 12:05 20.03.2019
- Совет Думы обсудит взыскание компенсации с Украины за ущерб, нанесенный Крыму
- 12:00 20.03.2019
- Франция и Италия готовы блокировать отсрочку Brexit - источник
- 11:32 20.03.2019
- Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
- 11:20 20.03.2019
- После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток
- 11:05 20.03.2019
- Программу маткапитала скорее всего продлят до 2024 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать