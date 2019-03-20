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НОВОСТИ

Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на ЧМ в Японии

16:00 20.03.2019

Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на ЧМ в японской Сайтаме. За свой прокат она получила 82,08 балла. 

Второй идет представительница Японии Каори Сакамото, получившая за прокат 76,86 балла. Третье место занимает казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева (75,96). 

Еще одна россиянка Евгения Медведева идет четвертой (74,23). Софья Самодурова расположилась на 9-й строчке (70,42).  ren.tv

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