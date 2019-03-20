Более половины россиян считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах

18:00 Источник: НГ-Online

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, посвященного теме гендерного равенства.

Согласно ему, 42% респондентов утверждают, что равенство прав возможно только в отдельных сферах (46% среди женщин и 50% среди 25-34-летних), другие (38%) говорят, что полное равенство прав возможно во всех сферах (45% среди мужчин). Кроме того, 62% россиян считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин. По мнению 13% опрошенных, равенство прав в целом невозможно (16% среди 35-44-летних).

Каждый второй (53%) участник опроса считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах, а каждый третий (32%) – что возможно полное равенство обязанностей. При этом 59% респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному равенству обязанностей мужчин и женщин.



Феминистическое движение поддерживают 31% россиян. Среди молодежи (18-24 года) эта доля достигает 44%. Напротив, 55% наших сограждан не поддерживают феминизм (60% среди 45-59-летних).

