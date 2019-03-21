ВВС США проведут проверку качества подготовки летчиков
08:45 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн отдал приказ о проверке качества подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One ("Эйр форс 1") в свете катастрофы пассажирского Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737 макс 8") в Эфиопии. Об этом сообщил в среду телекомпании Си-эн-эн сам Голдфейн.
Он рассказал, что командование ВВС страны намерено удостовериться в полной готовности военных летчиков эффективно действовать в случае возникновения внештатных ситуаций в полете, в том числе предусматривающих отключение режима автопилота. Голдфейн уточнил, что проверка будет проведена в качестве меры предосторожности.
Приказ в первую очередь касается экипажей военных самолетов C-17 (Си-17) и KC-46 (Кей-си-46), выпускаемых корпорацией Boeing ("Боинг"). На вооружении американских ВВС также находятся военные модификации лайнеров Boeing 737 ("Боинг-737") и Boeing 747 ("Боинг-747"), в том числе VC-25A (Air Force One).
Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.
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