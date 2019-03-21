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Генсек НАТО не смог привести Лаврову доказательства нарушений Россией ДРСМД - Захарова

13:32 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в феврале с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни одного доказательства нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На это указала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя высказывания генсека альянса о том, что в НАТО убеждены в нарушениях соглашения Москвой.

"Врет и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы [имевших место] нарушений ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне "все есть в соцсетях" и "никто, кроме вас, на такое не способен", - указала она.

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