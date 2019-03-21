Назарбаев не советовался с Путиным по Токаеву, лишь сообщил о решении об отставке - Песков
16:12 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел возможным проинформировать президента РФ Владимир Путина о своем решении оставить высший государственный пост до публичного объявления об этом, поэтому он позвонил российскому коллеге во вторник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Назарбаев не согласовывал кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева на посту президента Казахстана с Путиным.
"Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи", - сказал Песков. "Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора [решение Назарбаева уйти в отставку]. Это, наверно, такая дань особым союзническим дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", - пояснил пресс- секретарь.
Песков также пояснил, почему информации о телефонном разговоре Назарбаева и Путина нет на официальном сайте Кремля. "Разговор носил особый характер. Назарбаев счел возможным заранее уведомить Путина о своем решении, и мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, в которым они посчитают необходимым", - сказал он.
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