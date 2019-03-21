Соединенным штатам надо признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп
20:40 21.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. Об этом Дональд Трамп написал в своём Twitter.
«Спустя 52 года пришло время для Соединённых Штатов в полной мере признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил глава Белого дома, отметив, что эта территория представляет чрезвычайную стратегическую важность.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая — восточная — Сирией. Говорит Москва
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