Соединенным штатам надо признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. Об этом Дональд Трамп написал в своём Twitter.

«Спустя 52 года пришло время для Соединённых Штатов в полной мере признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил глава Белого дома, отметив, что эта территория представляет чрезвычайную стратегическую важность.



Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая — восточная — Сирией. Говорит Москва

