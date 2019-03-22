Порошенко заявил, что военные НАТО учатся у ВСУ умению "бить врага"
11:00 22.03.2019 Источник: Известия
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают проходить обучение у ВСУ, чтобы уметь «бить врага». Об этом он 21 марта заявил в эфире радиостанции «Армия FM».
По его словам, пять лет назад украинская армия «встречала врага голая и босая», «на голом энтузиазме». После чего Порошенко заявил, что на сегодняшний день у Украины фантастическая боеспособность, что даже из НАТО к ним приезжают на обучение военные.
Ранее 12 января полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил о недееспособности украинской армии. По его словам, Киев может воевать с Москвой только на словах. Более того, он вспомнил заявление киевских властей о владении Крымом и Керченским проливом и сделал вывод, то Украина не в состоянии даже защитить «свои территории». Известия
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