Microsoft объявил о скором окончании поддержки Windows 7
10:05 22.03.2019 Источник: Известия
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Стало известно, что Windows 7 прекратит обновляться с 14 января 2020 года. Пользователи начнут получать сообщения об этом уже с 18 апреля. Отмечается, что после окончания поддержки операционная система не будет считаться безопасной, поскольку у компьютеров будет отсутствовать защита от актуальных киберугроз.
По данным портала Techcrunch, несмотря на то, что 40% рынка программного обеспечения для компьютеров приходится на Windows 7, компания всё же решила прекратить поддержку системы в пользу Windows 8, которая так и не стала популярной. Известия
НОВОСТИ
- 11:32 22.03.2019
- Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о переговорах Трампа и Путина
- 11:20 22.03.2019
- ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
- 11:05 22.03.2019
- Мадуро заявил, что арестованные оппозиционеры готовили теракты
- 11:00 22.03.2019
- Порошенко заявил, что военные НАТО учатся у ВСУ умению "бить врага"
- 10:32 22.03.2019
- Boeing лишился многомиллиардного контракта из-за катастрофы в Африке
- 10:20 22.03.2019
- Военные РФ доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых "Кинжалов" - SNBC
- 10:00 22.03.2019
- Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых
- 09:32 22.03.2019
- Венгрия заявила, что будет получать российский газ независимо от ситуации с транзитом через Украину
- 09:20 22.03.2019
- ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля
- 09:05 22.03.2019
- Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать