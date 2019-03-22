Microsoft объявил о скором окончании поддержки Windows 7

10:05 Источник: Известия

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Стало известно, что Windows 7 прекратит обновляться с 14 января 2020 года. Пользователи начнут получать сообщения об этом уже с 18 апреля. Отмечается, что после окончания поддержки операционная система не будет считаться безопасной, поскольку у компьютеров будет отсутствовать защита от актуальных киберугроз.



По данным портала Techcrunch, несмотря на то, что 40% рынка программного обеспечения для компьютеров приходится на Windows 7, компания всё же решила прекратить поддержку системы в пользу Windows 8, которая так и не стала популярной. Известия

