Бывший сотрудник СБУ рассказал, что с 2014 года передавал России сведения из АТО
13:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс- конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России.
"С 1999 по 2018 год я являлся Сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.
Прозоров заявил, что на это решение его толкнули события на "майдане". "По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране захватила кучка негодяев, которая для того, чтобы удержаться у власти, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну в стране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей, проводит геноцид своего народа, уничтожая одних артиллерией и авиацией на Донбассе, а других - неподъемными тарифами и убийственной медициной", - сказал он.
"Эта власть - не моя. Когда ко мне пришло осознание националистического, даже нацистского, антинародного переворота в Киеве, я принял решение бороться с этой властью любыми доступными методами", - обратил внимание экс- сотрудник СБУ.
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