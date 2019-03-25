Анкара может предоставить возможность гражданам РФ посещать Турцию по внутренним паспортам
13:05 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник о готовности рассмотреть возможность предоставления гражданам России посещать республику по внутренним паспортам.
"Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без [заграничных] паспортов", - приводит слова Чавушоглу газета "Миллиет".
Глава МИД Турции также сообщил, что 8 апреля правительство республики во главе с президентом Тайипом Эрдоганом отправится в Россию, чтобы дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами и принять участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня.
В 1990-2000-х гг. для граждан России при поездках в Турцию действовал упрощенный порядок въезда в страну: визу можно было приобрести на границе. В мае 2010 года в ходе визита в Анкару президента РФ Дмитрия Медведева было подписано Соглашение об условиях взаимных поездок граждан России и Турции, согласно которому россияне могли въезжать в Турцию на срок до 30 дней без визы. В мае 2013 года Турция продлила срок безвизового пребывания граждан России на своей территории до 60 дней, а в апреле 2017 года - до 90 дней.
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