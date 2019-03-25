Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ
16:32 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по «Брекситу». Ранее Палата общин уже дважды отвергала проект соглашения, предложенный британским премьером.
О готовности Мэй уйти со своего поста в обмен на одобрение парламентом сделки по «Брекситу» рассказал Reuters британский политический обозреватель Роберт Пестон. По его словам, премьер дала такое обещание на встрече с британскими политиками, прошедшей в ее загородном доме Chequers.
Информация об этих переговорах появилась после того, как The Sunday Times сообщила о сговоре министров кабинета Мэй с целью ее отстранения от власти. В числе возможных преемников были названы глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув. После публикации члены кабинета, включая Гоува, поспешили заявить о своей поддержке главы правительства.
Судьба «Брексита» пока остается неопределенной: по данным The Daily Telegraph, Мэй намерена предложить парламенту возможность до конца недели провести серию голосований по нескольким вариантам выхода Великобритании из Евросоюза.
Ранее ЕС поставил Лондону два крайних срока «Брексита». Если парламент согласится на условия сделки, выход произойдет до 22 мая, а если соглашение будет окончательно отвергнуто – до 12 апреля. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 25.03.2019
- В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
- 16:12 25.03.2019
- На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года
- 16:00 25.03.2019
- Изменения в пенсионной системе не затронут сотрудников полиции - МВД
- 15:32 25.03.2019
- Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани
- 15:12 25.03.2019
- В реестр избирателей Украины включены "мертвые души", в том числе глава ДНР Захарченко - СМИ
- 15:00 25.03.2019
- Результаты расследования спецпрокурора Мюллера прокомментировали в Кремле
- 14:32 25.03.2019
- Король Испании в Аргентине час не мог выйти из самолета
- 14:12 25.03.2019
- Модернизация "Союза" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
- 14:00 25.03.2019
- ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля
- 13:32 25.03.2019
- Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать