Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ

16:32 Источник: Эхо Москвы

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по «Брекситу». Ранее Палата общин уже дважды отвергала проект соглашения, предложенный британским премьером.

О готовности Мэй уйти со своего поста в обмен на одобрение парламентом сделки по «Брекситу» рассказал Reuters британский политический обозреватель Роберт Пестон. По его словам, премьер дала такое обещание на встрече с британскими политиками, прошедшей в ее загородном доме Chequers.



Информация об этих переговорах появилась после того, как The Sunday Times сообщила о сговоре министров кабинета Мэй с целью ее отстранения от власти. В числе возможных преемников были названы глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув. После публикации члены кабинета, включая Гоува, поспешили заявить о своей поддержке главы правительства.

Судьба «Брексита» пока остается неопределенной: по данным The Daily Telegraph, Мэй намерена предложить парламенту возможность до конца недели провести серию голосований по нескольким вариантам выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее ЕС поставил Лондону два крайних срока «Брексита». Если парламент согласится на условия сделки, выход произойдет до 22 мая, а если соглашение будет окончательно отвергнуто – до 12 апреля. Эхо Москвы

