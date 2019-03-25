В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
17:00 25.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Дагестана опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников. На прошлой неделе более 100 жителей Хасавюрта попали в больницы с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось, пациенты отравились водой.
Некоторые эксперты предположили, что в реку попали опасные вещества из скотомогильника.
В пресс-службе районной администрации отметили, что скотомогильник у села Ленинаул законсервирован, сточных вод в реку рядом нет. К тому же расстояние между захоронением и рекой составляет 850 метров.
По последним данным, в больницах Хасавюрта находятся 86 человек, большая часть из них — это дети. Говорит Москва
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