В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Дагестана опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников. На прошлой неделе более 100 жителей Хасавюрта попали в больницы с острой кишечной инфекцией. Как выяснилось, пациенты отравились водой.

Некоторые эксперты предположили, что в реку попали опасные вещества из скотомогильника.



В пресс-службе районной администрации отметили, что скотомогильник у села Ленинаул законсервирован, сточных вод в реку рядом нет. К тому же расстояние между захоронением и рекой составляет 850 метров.



По последним данным, в больницах Хасавюрта находятся 86 человек, большая часть из них — это дети. Говорит Москва

