В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами
20:50 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.
"Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим. Ваше признание - это двойной акт исторической справедливости", - заявил Нетаньяху. "Израиль получил Голанские высоты в результате справедливой войны, являвшейся самообороной, а корни еврейского народа на Голанских высотах уходят в прошлое на тысячи лет", - сказал премьер.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.
Против таких односторонних действий, как предпринятое в понедельник Трампом, ранее высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы, включая Германию и Францию. О том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанами, Трамп заявил на прошлой неделе.
НОВОСТИ
- 21:30 25.03.2019
- Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай
- 20:30 25.03.2019
- Накануне выборов усилены меры безопасности на границе Крыма с Украиной
- 19:45 25.03.2019
- Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро
- 19:15 25.03.2019
- В Италии после обрезания умер младенец
- 18:30 25.03.2019
- Немецкими МР5 заменят полицейским Украины автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ
- 17:40 25.03.2019
- В РФ может вырасти минимальная стоимость игристых вин
- 17:12 25.03.2019
- Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова
- 17:00 25.03.2019
- В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
- 16:32 25.03.2019
- Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ
- 16:12 25.03.2019
- На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать