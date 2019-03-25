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В Белом доме состоялась церемония подписания прокламации суверенитет Израиля над Голанскими высотами

20:50 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

"Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим. Ваше признание - это двойной акт исторической справедливости", - заявил Нетаньяху. "Израиль получил Голанские высоты в результате справедливой войны, являвшейся самообороной, а корни еврейского народа на Голанских высотах уходят в прошлое на тысячи лет", - сказал премьер.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Против таких односторонних действий, как предпринятое в понедельник Трампом, ранее высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы, включая Германию и Францию. О том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанами, Трамп заявил на прошлой неделе.

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