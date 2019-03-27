Французский министр выступила за приостановку участия в Шенгенской зоне некоторых стран

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита внешних границ Евросоюза является одной из основ существования принципа свободного перемещения между странами Шенгенской зоны, поэтому страны, которые не выполняют это требование, должны быть временно исключены из нее. Такое мнение высказала министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо в эфире радио "Эр-те-эль" в среду.

"Шенген был создан изначально для того, чтобы убрать внутренние границы и укрепить внешние границы, - отметила министр, которая готовится покинуть свой пост, чтобы участвовать в выборах в Европарламент. - В Шенгенской зоне дают согласие контролировать свои границы лучше, чем это делают некоторые, и соглашаются быть солидарными. Если же нет, то они не могут пользоваться привилегией свободного передвижения [внутри ЕС] и их участие в Шенгене приостанавливается".



"Это не угроза, это правила игры, - заверила Луазо, напомнив, что сейчас обсуждается увеличение штата европейский пограничной полиции с 600 до 1 тыс. человек. - Мы хотим, чтобы страны, которые пользуются привилегией свободного передвижения (внутри ЕС), заставляли бы эту систему лучше работать в интересах европейцев. Нельзя просто получить преимущества и никаких обязанностей".



Министр объявила о намерении оставить свою должность, чтобы возглавить список правящей во Франции партии "Республика на марше" на выборах в Европарламент. По ее словам, первое объявление об этом решении на позапрошлой неделе в ходе дебатов с Марин Ле Пен в эфире телеканала Бэ- эф-эм прозвучало спонтанно, однако президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее. Официально о ее отставке должно быть объявлено по итогам заседания Совета министров в среду.



Ранее Макрон опубликовал большую статью, в которой заявил, что считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы. По его словам, для этого следует создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища. Новая система должна предусматривать "строгие обязательства стран по осуществлению контроля", а прием или высылка беженцев должны в ней производиться по одинаковым для всех критериям под контролем Европейского совета по внутренней безопасности.

