0
0
55
НОВОСТИ

В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер

09:00 28.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты, сообщил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав мигрантов пиратами.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер идет к острову полным ходом.

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии, которые захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные говорят что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.

Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".

В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 28.03.2019
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
0
38
09:05 28.03.2019
SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
0
67
08:45 28.03.2019
Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky
0
104
08:25 28.03.2019
Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
0
128
08:10 28.03.2019
Температура воздуха в Москве в четверг будет в пределах нормы
0
135
07:55 28.03.2019
В здании правительства Хабаровского края идет обыск - СМИ
0
171
07:30 28.03.2019
Франция не собирается подчиняться экстерриториальным мерам со стороны США
0
224
07:20 28.03.2019
Корабли НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
0
177
07:00 28.03.2019
Америка собирается обеспечить себе постоянное присутствие на Луне
0
178
22:00 27.03.2019
Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
0
495

Возврат к списку