В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты, сообщил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав мигрантов пиратами.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер идет к острову полным ходом.



Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии, которые захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные говорят что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.



Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".



В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов. Русская служба Би-би-си

