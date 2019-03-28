В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер
09:00 28.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты, сообщил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, назвав мигрантов пиратами.
Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер идет к острову полным ходом.
Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии, которые захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные говорят что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.
Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".
В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов. Русская служба Би-би-си
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