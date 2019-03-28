Британский парламент отклонил восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit
09:32 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Британские законодатели отклонили 8 альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit, в том числе, отвергнута идея выхода из Евросоюза 12 апреля без соглашения, сообщает Bloomberg. План, предложенный Терезой Мэй, депутаты отвергли дважды.
Изначально Brexit должен был стартовать 29 марта. Эхо Москвы
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