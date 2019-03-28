В Брунее за однополый секс, супружескую измену и изнасилование введут побивание камнями

12:20 Источник: Эхо Москвы

Бруней введёт смертную казнь через побивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование. За воровство предусмотрена ампутация конечностей. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», новые виды наказания будут распространяться и на детей.

Правозащитники призывают власти Брунея пересмотреть своё решение и отказаться от жестоких наказаний. Эхо Москвы