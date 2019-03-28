0
0
0
НОВОСТИ

В Брунее за однополый секс, супружескую измену и изнасилование введут побивание камнями

12:20 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Бруней введёт смертную казнь через побивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование. За воровство предусмотрена ампутация конечностей. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», новые виды наказания будут распространяться и на детей. 

Правозащитники призывают власти Брунея пересмотреть своё решение и отказаться от жестоких наказаний.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 28.03.2019
Силовики проводят оперативно-следственные действия в саентологической церкви в Петербурге
0
61
12:00 28.03.2019
Военные на Мальте взяли под контроль судно, захваченное мигрантами
0
70
11:32 28.03.2019
Южная Корея начала "наступление" на одноразовые пластиковые пакеты
0
122
11:20 28.03.2019
Чилийский суд обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила
0
118
11:05 28.03.2019
России хочет повлиять на выборы с помощью мигрантов - СБУ
0
169
11:00 28.03.2019
В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев - источник
0
169
10:32 28.03.2019
Помпео анонсировал новые санкции в отношении России
0
193
10:20 28.03.2019
В Москве пять выделенок отдают городскому транспорту
0
189
10:20 28.03.2019
С сегодняшнего дня для переселенцев без гражданства стал доступен "дальневосточный гектар"
0
184
10:05 28.03.2019
Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"
0
227

Возврат к списку