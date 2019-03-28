С 7 апреля автошколы обязаны будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
13:32 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей, соответствующий приказ МВД, регулирующий их взаимодействие, вступает в силу с 7 апреля этого года. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.
"7 апреля вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдаче заключений о соответствии установленным требованиям учебно- материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств и соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что выдача соответствующих заключений будет осуществляться после проведения подразделением Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол.
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