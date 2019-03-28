Авторы "хомлинов" решили приостановить установку новых скульптур после критики коммунистов и РПЦ

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Авторы «хомлинов» решили не устанавливать новые скульптуры после критики коммунистов и РПЦ. В Калининграде в прошлом году появились две небольшие скульптуры домовых. Проект поддержал областной минкульт. Планировалось установить семь скульптур в знаковых местах города и проложить между ними туристический маршрут.

Создатель «хомлинов» Наталья Шевченко сообщила радиостанции «Говорит Москва», что пока проект решено приостановить.



«Готов третий [«хомлин» – прим.ГМ]. Мы хотели его устанавливать. Но сейчас ждём, когда эта история утихнет. Не очень хочется под такую волну хайпа и шума злого вообще чем-то заниматься. Мы хотели тихо пошалить, сделать что-то доброе и маленькое. А получилось вот как. Памятники мы устанавливали по закону, у нас есть все документы. Минкульт поддержал наш проект, ему понравились персонажи, добрая история. Никакого зла. Никакого умысла языческого или политического у нас не было».



Автор «хомлинов» допустила организацию голосования в соцсетях, чтобы жители города решали, оставлять скульптуры или нет.



«Они уже есть в городе. И они очень понравились людям, туристам. Пускай город решает, оставлять «хомлинов» или нет. Мы уже здесь ничего не можем сделать».



Ранее депутат Калининградской областной думы от КПРФ Екатерина Королёва раскритиковала установку скульптур на «Медовом мосту» и около Музея янтаря. По её мнению, они не имеют «культурной значимости». Она направила запрос на имя губернатора Антона Алиханова с просьбой обязать региональный минкульт провести проверку и убрать скульптуры.



В свою очередь архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим усмотрел в установке фигур «хомлинов» тенденцию к популяризации идей неоязычества, которая оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры» в Калининградской области и «перечёркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием христианства».

