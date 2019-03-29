В Минтруде обсуждают возможность установления доплат за эмоциональные и интеллектуальные нагрузки
12:05 29.03.2019 Источник: Известия
В Минтруде решили разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия». Работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать правоохранители, педагоги и журналисты, уверены эксперты.
НОВОСТИ
- 13:00 29.03.2019
- Команда Кусто получила одобрение на прибытие в РФ для спасения белух и косаток
- 12:32 29.03.2019
- Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
- 12:20 29.03.2019
- Хуану Гуайдо на 15 лет запретили занимать важные посты
- 12:00 29.03.2019
- В Сенат США внесено предложение о запрете на поставку Турции самолетов F-35
- 11:32 29.03.2019
- Найдено тело сбежавшего контрактника
- 11:20 29.03.2019
- Наборы "Я родился в Подмосковье" начнут дарить с сентября
- 11:05 29.03.2019
- Андрей Воробьев: строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле
- 11:00 29.03.2019
- РУСАЛ и РусГидро запустили первую серию БоАЗа
- 10:32 29.03.2019
- Проект ВСМ Москва - Казань не получил одобрения президента - источник
- 10:20 29.03.2019
- Солдат с автоматом и боеприпасами сбежал из воинской части в Тверской области - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать