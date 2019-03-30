Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет

08:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы, скорее всего, поговорим в будущем", - приводит в пятницу его заявление агентство Рейтер. "Я буду говорить со множеством людей - возможно, с президентом Путиным, возможно, с [председателем КНР] Си Цзиньпином" - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью Рейтер, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.