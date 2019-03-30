Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
10:10 30.03.2019
кс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал, что в 2008 году, когда во время телефонного разговора жевал кончик галстука, не знал, что его снимают камеры.
"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня еще с "Артека": уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу. Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался", – сказал политик.
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