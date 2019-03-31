Неизвестный угрожает взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный сообщил в полицию Чернигова о том, что намерен взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины "в случае непрекращения подкупа избирателей". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.

"В Чернигове в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что, в случае непрекращения подкупа избирателей, он в 13:00 подорвет штаб одного из кандидатов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter. При этом в МВД не уточнили, о каком штабе кандидата в президенты идет речь.

В министерстве заверили, что Национальная полиция и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям "проводят проверки по указанным адресам".