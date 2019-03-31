Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов президента на Украине. Об этом свидетельствует результаты экзитпола, проведенного телеканалами "Ньюзван" и "112 Украина".

Зеленский набирает 30,7%, Порошенко - 18,6% .За ним следуют Юлия Тимошенко и Юрий Бойко с 13,9% и 10,3% соответственно.