0
0
0
НОВОСТИ

Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

09:32 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В России вступил в силу новый порядок расчета скидки по автомобильной страховке ОСАГО. Коэффициент не будет обнуляться при перерыве в вождении, все скидки сохранятся за водителем. При наличии у автовладельца нескольких коэффициентов ему будет присвоен самый низкий. Кроме того, он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не  будет.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 01.04.2019
В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России - СМИ
0
52
09:05 01.04.2019
Эра правления нового императора Японии будет называться "Рэйва"
0
80
09:00 01.04.2019
Эрдоган заявил о победе своей партии на муниципальных выборах
0
89
08:40 01.04.2019
Зеленский продолжает лидировать на украинских выборах
0
137
08:30 01.04.2019
Комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов в Украине
0
147
08:15 01.04.2019
В Москве сегодня облачно и до 8 градусов тепла
0
147
08:00 01.04.2019
В Госдуме обсудят судьбу ВИЭ
0
155
07:45 01.04.2019
В России выросли социальные пенсии
0
224
07:30 01.04.2019
В Каракасе возобновились массовые протесты
0
209
07:15 01.04.2019
СМИ: Президент Алжира может объявить об отставке
0
198

Возврат к списку