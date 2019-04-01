Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
09:32 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В России вступил в силу новый порядок расчета скидки по автомобильной страховке ОСАГО. Коэффициент не будет обнуляться при перерыве в вождении, все скидки сохранятся за водителем. При наличии у автовладельца нескольких коэффициентов ему будет присвоен самый низкий. Кроме того, он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Эхо Москвы
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