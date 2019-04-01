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НОВОСТИ

Медведев поздравил Познера с 85-летием

13:05 01.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев поздравил Владимира Познера с 85-летием. Премьер-министр направил журналисту поздравительную телеграмму.

«Блестяще владея жанром интервью, вы ведёте с собеседниками серьёзный и увлекательный разговор о наиболее острых проблемах общества, об истории и политике, искусстве и философии», — говорится в телеграмме.

Медведев также отметил, что лекции Познера пользуются огромной популярностью у молодёжи.  Говорит Москва

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