Медведев поздравил Познера с 85-летием
13:05 01.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев поздравил Владимира Познера с 85-летием. Премьер-министр направил журналисту поздравительную телеграмму.
«Блестяще владея жанром интервью, вы ведёте с собеседниками серьёзный и увлекательный разговор о наиболее острых проблемах общества, об истории и политике, искусстве и философии», — говорится в телеграмме.
Медведев также отметил, что лекции Познера пользуются огромной популярностью у молодёжи. Говорит Москва
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