Медведев поздравил Познера с 85-летием

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев поздравил Владимира Познера с 85-летием. Премьер-министр направил журналисту поздравительную телеграмму.

«Блестяще владея жанром интервью, вы ведёте с собеседниками серьёзный и увлекательный разговор о наиболее острых проблемах общества, об истории и политике, искусстве и философии», — говорится в телеграмме.



Медведев также отметил, что лекции Познера пользуются огромной популярностью у молодёжи. Говорит Москва

