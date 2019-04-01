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РФ не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине - Песков

15:00 01.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине. Победитель пока не определен, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов. Россия готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует никакие украинские территории – об этом не может идти речи, — сказал Песков. При этом он добавил, что тема Крыма закрыта навсегда.

Напомним, на Украине по итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский, который заявил о намерении потребовать от России возвращения украинских территорий и выплаты компенсаций.  Эхо Москвы

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