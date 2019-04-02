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Католические священники в Гданьске сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"

11:00 02.04.2019 Источник: Известия

В польском городе Гданьск священники устроили костер из книг перед собором. Фотографии этой «акции» появились 31 марта в Facebookфонда «СМС с неба».

Представители католической церкви собрали книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, Стефани Майер «Сумерки», а также деревянные маски и статуэтки, которые относятся к другим религиям.

Свои действия они объяснили тем, что эти книги идут вразрез с Божьим словом и эта акция является своеобразной борьбой с вещами, противоречащими учению католической церкви.  Известия

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