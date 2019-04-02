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Су-57 может представлять интерес для Китая с технической, но не военной точки зрения - Global Time

13:00 02.04.2019 Источник: Lenta.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может представлять интерес для китайской стороны с технической, но не военной точки зрения, приводит Global Times мнение экспертов.

Старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью полагает, что Китай может купить несколько Су-57 у России, которые бы оказались полезными для местных конструкторов.

Главный конструктор проектного института SAC (Shenyang Aircraft Corporation) Ван Юнцин заявил, что использование Су-57 китайской стороной маловероятно, поскольку Китай располагает собственным истребителем пятого поколения J-20. Эксперт также отметил трудности с возможной интеграцией российского самолета в китайские системы.

В марте сообщалось, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.  Lenta.Ru


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