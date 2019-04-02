Украина отгораживается от России противотанковыми рвами

15:00 Источник: НГ-Online

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что с 1 апреля начались активные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы.«В частности, проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы», – сообщается сегодня на сайте МВД со ссылкой на Госпогранслужбу.



На данный момент только на участке отдела пограничной службы «Лозно-Александровка» устроено 6,3 км спиральных заграждений типа «Егоза» и более 13 км противотранспортных (противотанковых) рвов. На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля. Кроме Луганской и Харьковской областей также проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству пограничных объектов в Черниговской области, информирует Госпогранслужба.

Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн гривен, за счет которых планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спиралями типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, «и ряд других важных работ».



