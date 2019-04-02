ФАС считает необходимым обнулить комиссии в банкоматах при снятии наличных
15:12 02.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ФАС предлагает обнулить комиссии в банкоматах при снятии наличных. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального Банковского совета при Совете Федерации.
«Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах», — сказал Кашеваров. Говорит Москва
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