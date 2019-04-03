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НОВОСТИ

США ожидают решение "проблемы" покупки Турцией С-400

09:32 03.04.2019 Источник: Газета.Ru

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американские власти ожидают решение «проблемы» покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкими военными. Слова главы Пентагона передает Reuters.

Он добавил, что в случае отказа от С-400 Турция сможет покупать у США ЗРК Patriot, а также сохранит свое участие в проекте по производству истребителей F-35.

В агентстве уточнили, что Вашингтон намерен убедить Турцию перейти на американское оружие.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос покупки С-400 является решенным и не подлежит пересмотру.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400.  Газета.Ru

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