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На территорию имения Трампа проникла китаянка с флешкой и телефонами - NYT

10:00 03.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китаянка с флешкой и 4 телефонами проникла на территорию имения Трампа. Инцидент произошёл в выходные.

Женщина по имени Юцьзин Чжан убедила охранников, что приехала для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН, и проникла на территорию имения президента США на юге Флориды, пишет газета New York Times.

Позже женщина была выведена с территории имения и задержана. Помимо двух паспортов КНР, четырёх мобильных телефонов, флешки с вредоносным ПО, у китаянки обнаружили жёсткий диск и ноутбук. Женщине предъявлены обвинения в даче ложных показаний и незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом. Говорит Москва

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