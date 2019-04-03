Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
10:20 03.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В Венесуэле лишили парламентской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо. О таком решении объявил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, который является соратником лидера страны Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо в январе на фоне массовых протестов объявил себя президентом страны. В этом качестве его поддержали США, Канада, страны Латинской Америки и Европы. Российские власти считают президентом Николаса Мадуро. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:32 03.04.2019
- ЕС может предложить Мэй длительную отсрочку Brexit на определенных условиях - СМИ
- 11:20 03.04.2019
- Закон о хостелах должен вступить в силу 1 октября - согласительная комиссия
- 11:05 03.04.2019
- Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык в обращении к избирателям
- 11:00 03.04.2019
- В 32 регионах РФ по итогам 2018 года выросла смертность
- 10:32 03.04.2019
- Папа Франциск не поддержал призывы о привлечении женщин к руководящим постам в церкви
- 10:05 03.04.2019
- В Москве напали на спортивного комментатора Василия Уткина
- 10:00 03.04.2019
- На территорию имения Трампа проникла китаянка с флешкой и телефонами - NYT
- 09:32 03.04.2019
- США ожидают решение "проблемы" покупки Турцией С-400
- 09:20 03.04.2019
- РФ уведомила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС
- 09:05 03.04.2019
- Президент Казахстана считает своей обязанностью беречь дружбу с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать