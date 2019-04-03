Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

10:20 Источник: Эхо Москвы

В Венесуэле лишили парламентской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо. О таком решении объявил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, который является соратником лидера страны Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо в январе на фоне массовых протестов объявил себя президентом страны. В этом качестве его поддержали США, Канада, страны Латинской Америки и Европы. Российские власти считают президентом Николаса Мадуро. Эхо Москвы