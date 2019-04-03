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НОВОСТИ

Папа Франциск не поддержал призывы о привлечении женщин к руководящим постам в церкви

10:32 03.04.2019 Источник: Газета.Ru

Папа Римский Франциск не поддержал призывы епископов о привлечении женщин к руководящим постам в церкви. Об этом сообщает ABC News.

Однако он согласился с тем, что женщины высказывают «законные требования» на установление справедливости и равенства.

В своем обращении понтифик также отметил, что молодые люди должны пытаться помочь священникам, которые склонны к совершению домогательств по отношению к несовершеннолетним, помочь тем из них, кто оказался в сложной ситуации.  Газета.Ru

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