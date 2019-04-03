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НОВОСТИ

Покупка у РФ систем С-400 - это решенный вопрос - Чавушоглу

17:12 03.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Турции говорят, что покупка у России систем С-400 — это решенный вопрос. Анкара не намерена отказываться от этого шага, — подтвердил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. В то же время он добавил, что Турция собирается использовать С-400 отдельно от натовских систем противовоздушной обороны.

В североатлантическом альянсе ранее раскритиковали решение турецких властей. Вашингтон опасается, что Россия сможет получить таким образом информацию об американских самолетах F-35. США приостановили поставки оборудования для истребителей.

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