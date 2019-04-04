Синоптики пообещали москвичам сегодня комфортную погоду
08:00 04.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 4 апреля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«По сведениям метеобюро Москвы и области сегодня, 4 апреля, сохранится сухая и достаточно комфортная погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму (для этого дня) на 2-3 градуса. Максимальная температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла в столице и от плюс 4 до плюс 9 по области. Ветер северо-восточного направления 2-5 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что у здоровых людей такие погодные условия не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия.
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