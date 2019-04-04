Российская сборная поднялась на 46 место в рейтинге FIFA

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована на официальном сайте организации, в прежней — национальная команда была на 50 месте.

В марте наша команда сыграла два выездных матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова проиграли бельгийцам (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0).



Первое место в рейтинге FIFA занимает Бельгия, вторыми идут французы, замыкает тройку лидеров Бразилия.



Следующая версия будет опубликована 14 июня. Говорит Москва

