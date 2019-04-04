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Парламент Киргизии принял закон о возможности уголовного преследования экс-президентов

14:32 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Киргизии в четверг утвердил в третьем окончательном чтении законопроект, который ограничивает привилегии экс-президентов республики и позволяет привлекать их к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Жогорку Кенеш (парламент Киргизии - прим. ТАСС) принял в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в Закон "Киргизской Республики "О гарантиях деятельности президента Киргизской Республики", - говорится в сообщении.

В ближайшее время закон, который был инициирован группой депутатов, будет направлен на подпись президенту республики, после чего документ официально вступит в силу. Как пояснили ранее в парламенте, он предусматривает возможность в отдельных случаях привлекать экс-президентов страны к уголовной ответственности. До настоящего момента экс-главы государства обладали неприкосновенностью.

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