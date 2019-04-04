Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально - Ространснадзор

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора.

«Установлено, что водитель микроавтобуса — частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя легального перевозчика Тула—Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют», — говорится в сообщении.



Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье сегодня рано утром. Микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania. От удара микроавтобус загорелся, но был потушен водителями проезжавших мимо машин. В результате ДТП шесть человек погибли. Говорит Москва

