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Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально - Ространснадзор

16:32 04.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП с шестью жертвами, работал нелегально. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора.

«Установлено, что водитель микроавтобуса — частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя легального перевозчика Тула—Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют», — говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье сегодня рано утром. Микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania. От удара микроавтобус загорелся, но был потушен водителями проезжавших мимо машин. В результате ДТП шесть человек погибли.  Говорит Москва

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