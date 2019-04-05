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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ

09:32 05.04.2019

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,4% с 1,5% из-за низких мировых цен на нефть, говорится в сообщении финансовой организации.

"Понижение прогноза на 2019 год отражает более низкий уровень цен на нефть, среднесрочный прогноз остается сдержанным", — говорится в отчете об экономике региона Европы и Центральной Азии. 

Фактический рост экономики России в 2018 году существенно превзошел прогнозы ВБ и составил 2,3% против ожидаемых 1,6%. Поддержку росту оказали проведение Чемпионата мира по футболу, высокие показатели в строительстве, а также рост цен на нефть.  1prime.ru

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