Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ
09:32 05.04.2019
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,4% с 1,5% из-за низких мировых цен на нефть, говорится в сообщении финансовой организации.
"Понижение прогноза на 2019 год отражает более низкий уровень цен на нефть, среднесрочный прогноз остается сдержанным", — говорится в отчете об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Фактический рост экономики России в 2018 году существенно превзошел прогнозы ВБ и составил 2,3% против ожидаемых 1,6%. Поддержку росту оказали проведение Чемпионата мира по футболу, высокие показатели в строительстве, а также рост цен на нефть. 1prime.ru
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