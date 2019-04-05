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Эквадор отреагировал на сообщения о выдворении Ассанжа из посольства

10:32 05.04.2019 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Эквадора прокомментировала информацию о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшее время. Об этом сообщает El Comercio.

«Эквадор не отвечает на слухи и гипотезы», — заявили в ведомстве. В МИД Эквадора также подчеркнули, что подобные предположения не имеют документального подтверждения.

Ранее СМИ сообщили, что Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни».  Газета.Ru

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