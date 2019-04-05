Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки
11:00 05.04.2019 Источник: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, данные средства можно потратить на «другие нужды». Он также подчеркнул, что все три страны должны собраться вместе и «прекратить эти траты».
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии. Газета.Ru
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