Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки

11:00 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данные средства можно потратить на «другие нужды». Он также подчеркнул, что все три страны должны собраться вместе и «прекратить эти траты».

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии. Газета.Ru

