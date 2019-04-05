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НОВОСТИ

Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки

11:00 05.04.2019 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данные средства можно потратить на «другие нужды». Он также подчеркнул, что все три страны должны собраться вместе и «прекратить эти траты».

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии. Газета.Ru

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