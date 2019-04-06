0
0
138
НОВОСТИ

Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности - Песков

10:30 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд намерен развеять опасения Эстонии в сфере безопасности. Об этом в субботу заявил газете "Постимеэс" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности", - сказал он в телефонном интервью.

"Цель встречи - поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы", - добавил Песков. По его мнению, конкретных решений от этой встречи ожидать не следует, передает газета.

В четверг Кальюлайд назвала готовящуюся встречу с Путиным в Москве важной для отношений двух стран. Она добавила, что в ходе встречи может обсуждаться широкий спектр двусторонних и международных проблем.

Песков в среду сообщил журналистам, что Путин планирует встретиться с Кальюлайд во время ее визита в Москву 18 апреля, в рамках которого она примет участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии. Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером в ходе рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу направлен в Кремль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 06.04.2019
Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании
0
79
11:00 06.04.2019
Володин выступил за участие Госдумы в консультациях при назначении членов кабмина
0
121
10:00 06.04.2019
Военные спутники США многократно тайно наблюдали за российскими и китайскими аппаратами
0
231
09:30 06.04.2019
Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины
0
224
09:00 06.04.2019
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
0
263
08:50 06.04.2019
Лавров назвал НАТО причиной нестабильности в Ливии
0
269
08:40 06.04.2019
Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть
0
317
08:30 06.04.2019
На обложке нового журнала Time разместили изображение Путина, возвышающегося над Землей
0
316
21:48 05.04.2019
По просьбам жителей в Метрогородке построят 6 школ и 7 детсадов
0
674
20:25 05.04.2019
У потомка Наполеона III украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро
0
749

Возврат к списку