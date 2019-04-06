Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности - Песков
10:30 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд намерен развеять опасения Эстонии в сфере безопасности. Об этом в субботу заявил газете "Постимеэс" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности", - сказал он в телефонном интервью.
"Цель встречи - поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы", - добавил Песков. По его мнению, конкретных решений от этой встречи ожидать не следует, передает газета.
В четверг Кальюлайд назвала готовящуюся встречу с Путиным в Москве важной для отношений двух стран. Она добавила, что в ходе встречи может обсуждаться широкий спектр двусторонних и международных проблем.
Песков в среду сообщил журналистам, что Путин планирует встретиться с Кальюлайд во время ее визита в Москву 18 апреля, в рамках которого она примет участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии. Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером в ходе рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу направлен в Кремль.
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