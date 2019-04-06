Хафтар отказался встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша - СМИ

12:00 Источник: РБК

Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отверг предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести в Женеве встречу с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.

По данным телеканала, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе информировал Совбез о том, что прошедшая в пятницу Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе». РБК