Хафтар отказался встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша - СМИ
12:00 06.04.2019 Источник: РБК
Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отверг предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести в Женеве встречу с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.
По данным телеканала, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе информировал Совбез о том, что прошедшая в пятницу Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе». РБК
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