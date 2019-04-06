Премьер Канады предостерег "такие как Россия" страны от вмешательства в выборы

12:30 Источник: Газета.Ru

Канадский премьер Джастин Трюдо предостерег другие страны от вмешательства в выборы на территории страны. Об этом сообщает Global News.

Отмечается, что речь идет о парламентских выборах, которые состоятся в Канаде осенью 2019 года. Трюдо подчеркнул, что Оттава обратила внимание на рост влияния «иностранных игроков» и вмешательство в демократические процессы.



«Мы ясно видим, что страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа», — сказал Трюдо. Газета.Ru

