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Росфинмониторинг предложил приостанавливать подозрительные банковские операции на 10 дней

16:00 06.04.2019 Источник: РБК

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Соответствующие полномочия предлагается дать ограниченной категории должностных лиц, в которую будут включены руководители (и их заместители) федеральных органов исполнительной власти (ФСБ, МВД, Росфинмониторинг), так и руководители территориальных органов.

При этом, в течение 24 часов после того, как было принято решение о приостановке операций, об этом нужно будет уведомить генпрокурора или его заместителей. Генпрокуратура сможет опротестовать решение о приостановке счета.  РБК

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