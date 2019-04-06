Росфинмониторинг предложил приостанавливать подозрительные банковские операции на 10 дней
16:00 06.04.2019 Источник: РБК
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Соответствующие полномочия предлагается дать ограниченной категории должностных лиц, в которую будут включены руководители (и их заместители) федеральных органов исполнительной власти (ФСБ, МВД, Росфинмониторинг), так и руководители территориальных органов.
При этом, в течение 24 часов после того, как было принято решение о приостановке операций, об этом нужно будет уведомить генпрокурора или его заместителей. Генпрокуратура сможет опротестовать решение о приостановке счета. РБК
НОВОСТИ
- 15:00 06.04.2019
- Меркель "доверительно" пообщалась с Обамой
- 14:00 06.04.2019
- Алжирцы требуют ухода политической элиты, связанной с Бутефликой
- 13:00 06.04.2019
- В Великобритании начали выдавать паспорта без упоминания ЕС на обложке
- 12:48 06.04.2019
- В Очаково-Матвеевском по просьбам жителей построят два детсада
- 12:30 06.04.2019
- Премьер Канады предостерег "такие как Россия" страны от вмешательства в выборы
- 12:00 06.04.2019
- Хафтар отказался встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша - СМИ
- 11:30 06.04.2019
- Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании
- 11:00 06.04.2019
- Володин выступил за участие Госдумы в консультациях при назначении членов кабмина
- 10:30 06.04.2019
- Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности - Песков
- 10:00 06.04.2019
- Военные спутники США многократно тайно наблюдали за российскими и китайскими аппаратами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать